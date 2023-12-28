基本工資連8漲！自2024年元旦，也就是下周一（1/1）起，最低月薪從26,400元調升為27,470元，調幅4.05％，預計有179萬名勞工受益，時薪則由176元調升至183元，漲幅3.97％，預計有60萬名勞工受惠。
隨著基本工資調漲，「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」也有更新，第1級的26,400元將改為27,470元、第2級從26,401至27,600元改為27,471元至27,600元外，不過其他級距的金額不變。
基本工資調漲至27,470元，以勞保費率（含就保1％）12％來看，要比今（2023）年多付25元；健保署也配合修定「全民健康保險保險費負擔金額表」，估計有818萬名勞工得多繳健保費，每月多繳17至33元，同樣是明年元旦起實施。
至於住院自付額部分，除重大傷病、低收入戶等不受影響外，其餘病患無論是否為同一疾病，住院負擔上限單次自付額，將由現行的48,000元調漲至50,000元，調高2,000元，增幅約4％；全年住院累計則從80,000元漲至84,000元，調高4,000元，調幅增5％，預估受影響人數為1.09萬人，影響金額約2,337萬元。
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