新加坡副總理兼財政部長黃循財明年2月16日，將在國會發表2024年財政預算案聲明。

據新加坡《聯合早報》報導，這是黃循財第3次以財政部長身分，發表預算案聲明。

新加坡財政部28日發聲明說，預算案聲明將通過電視和電台直播，預算案官方網站也將進行網路直播。完整版的財政預算案聲明，會在發表後上傳到官網。民眾還可透過各種管道，針對2024年財政預算案發表看法，包括民情聯繫組（REACH）的財政預算案相關網站。

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