【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在獲利回吐以及日圓升值之下，日股28日走低。早盤結束時，日經暫收33,503.94點，跌177.3點或0.53%。東證收2,358.08點，也跌7.32點或0.31%。

分析師表示，日經指數下跌，是因為前一個交易日大幅上揚後，市場馬上就獲利了結。加上快要過新年，好幾天以後才會開紅盤，還有日圓匯價升值，故看不見有買進的大單出現。

轉強的日圓一度接近12月初的5個月新高點，兌一美元匯價目前在141.18至141.84之間游走。日圓變強勢時，一般來說對日本出口業者股價不利，因為把海外獲利的美元匯回日本時，會影響到匯兌收益。

大型類股中，迅銷跌0.98%，愛德萬測試跌2.36%，東京威力科創也跌0.78%。同時，傳產的豐田汽車跌0.78%，航運產業一度大跌3.51%，其中，商船三井大跌3.3%，日本郵船大跌3.61%，川崎汽船更是重挫超過4%。

日本經濟產業省（METI）表示，11月工業生產月減0.9%，比市場普遍預測值下滑1.6%要好一點。另外，日本11月零售銷售年增5.3%，與市場預期5%差不多，是從2022年3月以來，連21個月都在增加。同時期，零售銷售月增率為1%，10月則是月減1.7%。