【時報記者任珮云台北報導】台股今天早盤越過17900點，再創今年新高，隨後呈高檔震盪整理，台北外匯經紀公司新台幣匯率依舊升勢凌厲，以30.88元開出後，連闖30.8元、30.7元2道關卡，最高觸及30.648元、勁升2.32角，再創6個月來盤中新高紀錄。午盤以30.684元暫收，升值1.96角。
匯銀分析，美元指數今早持續下跌，午盤來到100.78，回測100大關。近期美元疲軟的原因是市場預期美聯儲明年將降息，而降息的預期升溫讓美債收益率下跌、風險性資產漲勢延續，預估美聯儲會從2024年3月開始降息，明年幅度可能逾150個基點。目前美聯儲被認為是較為鴿派，但歐洲央行及其他主要央行則保持了為較高利率更久的立場，也不利美元前景。
新台幣方面，除了受美元指數下跌外，外資大量匯入加上月底出口商恐慌性賣壓推波助瀾，帶動美元兌新台幣本周連續升破31及30.9、30.8、30.7等關卡。此外台灣11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月增4分，燈號轉為黃藍燈，顯示景氣持續好轉，此亦有利於新台幣匯價走升。
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