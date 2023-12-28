【時報記者王逸芯台北報導】為維持臺灣半導體產業長期競爭優勢，經濟部除長期進行下世代半導體技術研發外，亦著重建構先進半導體設備及高階材料在臺發展的能量，近5年投入近新臺幣65億元，補助國內設備及材料業者投入研發已具成效，已帶動137項國產產品進入半導體國際供應鏈。
且日前在龍頭外商科林研發(LAM Research)宣布在臺設立先進節點及高階製程技術研發中心後，全球前三大半導體設備商荷商艾司摩爾(ASML)、美商應用材料(Applied Materials)及美商科林研發(LAM Research)全數到齊，藉由三家指標廠商來臺設立高階研發中心，可望新增對臺採購新臺幣133億元，並帶動新臺幣4337億元在臺投資，後續除能帶動50家國內廠商參與外商研發及切入國際供應鏈外，亦讓臺灣成為全球半導體設備研發密度最高的地方。
科林研發為全球第三大半導體晶圓設備製造及服務供應商，總部位於美國加州，本次科林研發在臺設立研發中心，主要目標為落實「在臺供應」、「在臺培育」及「在臺研發」等三目標，完善臺灣的設備組件及人才體系，並提升臺灣在先進節點及高階製程技術之自主研發能量，進而帶動包括加速建立半導體設備之臺灣供應鏈體系，協助臺灣半導體先進節點技術及設備人才孕育，加速臺灣半導體先進技術在地研發。
除了吸引國際大廠來臺研發之外，經濟部也透過技術司及產發署，補助國內半導體設備及材料業者進行自主技術研發，以及協助國產設備及材料通過台積電、日月光、聯電等半導體廠商的品質及可靠度驗證，在半導體前段生產設備、高階封裝設備、以及關鍵製程材料方面都有許多重要突破。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：