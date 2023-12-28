俄羅斯總統普丁27日邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問俄羅斯。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，普丁27日晚在克里姆林宮會見印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）時說，「歡迎我們的老朋友莫迪總理先生來俄羅斯，請向他轉達我最良好的祝願。」普丁對蘇杰生說，「請轉達俄方的邀請。我們將在俄羅斯歡迎莫迪先生的到訪」。

報導指出，蘇杰生向普丁轉達了莫迪的問候以及親筆信，並表示莫迪非常希望能在2024年訪問俄羅斯。

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