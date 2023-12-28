【時報-台北電】封關倒數，全球股市偏多氛圍，台股盤初續衝今年高點17928點，惟外資尚未歸隊及短線漲多，市場買盤轉趨觀望。近期強勢的IC設計族群冷熱不一，千金股新成員聯發科(2454)回弱力守千元大關，譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、力旺(3529)、信驊(5274)同步走軟，股王世芯-KY(3661)力守紅盤相對有撐，資金轉入類比IC族群點火，矽力*-KY(6415)強彈8%扮領頭羊，致新(8081)、力智(6719)、來頡(6799)強彈逾半根停板，偉詮電(2436)、類比科(3438)、新唐(4919)、茂達(6138)等跟進走高，低價甜股點晶(3288)更是直攻漲停，表現最為搶鏡。類比IC族群挾「成本端降低、價格端調漲」雙利多，2024年可望迎來順風開局。
全球市占率第二大的類比晶片廠ADI宣布2月起調漲產品報價，台系業者多表示近期確有醞釀調價感受。其中，矽力-KY大陸布局最深，法人看好率先受惠，21日起買回3000張庫藏股，展現積極之企圖心，獲投信偏多送暖，今日拉出長紅K剽悍大漲8%，挺進波段高，點火同樣可望因市場調價而受惠的致新、茂達、力智跟著表態走強。
AI高算力推升電源管理系統效能與精度，PMIC廠致新及力智日前於法說會均釋出景氣轉佳好消息，業者展望2024年PC／NB疫後換機潮、AI PC迭代等利多因素加持，支撐零組件需求，加上庫存歷經一年多調整，PMIC業者對明年能見度提升，看法轉趨不悲觀，在外資偏多加持下，今日雙雙強彈逾5%，買盤同步加溫中。
點晶(3288)Q3轉盈，11月營收年增近8成，挾轉機題材及低價優勢重獲買盤青睞，盤初強攻漲停，重返五日線。
市場看好封關前挺進萬八大關，台股今日近關情怯，觀望氣氛濃厚。法人指出，智慧手機新機型發表及AI PC催化之下，刺激終端消費需求，消費性電子周期回暖，2024年筆電可望開啟換機潮；自記憶體晶片、手機CIS感測晶片，漲價潮延續至類比IC，且國際龍頭減產動作持續，第四季乃至明年類比IC產業各下游需求可望陸續復甦，供需關係改善，一併帶動相關業者業績回溫，後市可期。(編輯：龍彩霖)
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