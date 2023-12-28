【時報-台北電】周四台股高檔震盪，「萬八」好事多磨。上市櫃綠能環保基本面有實力，輔以題材助攻，類股漲幅居前，華懋(5292)強勢表態、勁揚約7%，森崴能源(6806)、佳龍(9955)、世禾(3551)、天宇(8171)等數檔價量俱揚。

華懋專注於半導體產業揮發性有機氣體(VOCs)處理及汙染防治，營運受惠企業環保意識抬頭，整體訂單能見度看到明年底。多頭今早展開攻勢，盤中觸漲停價133元。

電池模組廠天宇最新一場法說提到，得益客戶拉貨動能回升，轉單效應推波助瀾，今年第4季產能有望滿載；明年在手訂單達4GWh，全年營收看增3到4成。

森崴能源除了有大選行情加持，明年將邁入離岸風電施工認列高峰，進而推升業績。

市場對美國聯準會提前降息期待值升高，進而催動國際金價續揚，黃金概念股佳龍今盤中漲逾1%，金益鼎(8390)挑戰52元關卡。(編輯：廖小蕎)

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