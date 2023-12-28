【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】以美國為首的護航聯盟完成部署並傳出捷報，全球最大航運公司馬士基（Maersk）和排名第三的法國達飛海運集團（CMA CGM）相繼宣布重返紅海航線，其他航運巨頭與物流公司是否跟進引發關注。

上周二美國宣布組成聯軍護航行動，以阻止由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織（Houthi）襲擊行經紅海的商船。此舉顯然開始發揮作用，丹麥海運巨頭馬士基集團（Maersk）周日率先宣布準備重啟紅海和亞丁灣的航運業務。法國達飛海運本周二也宣布重返紅海，並將增加通過蘇伊士運河的船隻數量。

在此之前，MSC地中海航運公司（MSC Mediterranean Shipping）證實旗下United VIII號在沙烏地阿拉伯航向巴基斯坦途中遭到襲擊，但船員平安無事。

胡塞部隊宣稱這起攻擊事件為該組織所為。

美國中央司令部則證實美國戰機群、一艘海軍驅逐艦和其他軍事設施在紅海擊落胡塞發射的12架無人機、三枚反艦導彈和兩枚巡弋導彈，並表示沒有船隻受損，也沒有人員傷亡。

但截至目為止，大部分主要航運公司似乎仍在觀望紅海局勢，並未宣布跟進重返紅海，這可能給航運價格的續漲增添火力。

全球航運巨頭目前的航線安排整理如下：

●馬士基周三宣布已經安排數十艘貨櫃船在未來幾天和幾周時間行經蘇伊士運河與紅海。該公司將在未來幾天提出具體的「B計劃」，因此航程安排仍有可能出現變化。

●法國達飛海運26日宣布重返紅海，並將逐步增加通過蘇伊士運河的船隻數量。該公司宣稱已經對安全形勢進行深入評估。

●德國貨櫃運輸巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）周三宣布，雖然比原本的紅海航線多走數千英里，但為了降低風險，公司仍將維持繞道非洲好望角的安排。

其他仍然維持繞道決定的公司包括美國羅賓遜全球物流（C.H. Robinson）、比利時油輪公司EURONAV、台灣長榮與陽明海運、全球第四大油輪運輸公司Frontline、挪威汽車運輸公司Gram Car Carriers、現代商船（HMM）、挪威禮諾船運（Hoegh Autoliners）、日本Ocean Network Express Holdings,Ltd（簡稱ONE）、東方海外。

羅賓遜全球物流公司在12月22日宣布繞道好望角，並表示到2024年第一季，空船航行（blank sailing）與運價調漲的現象仍將普遍存在。