【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】明日即將休市過年的韓股，28日封關這一天表現搶眼，指數開高走高目前在2,641.2點，漲27.7點或1.06%，2023年的年線已大漲近20%。另外，韓元也走升。
韓國統計廳（KOSTAT）指出，11月工業生產年增5.3%，大幅超過市場預估值3%。其中，各種機器以及其他電子元件的產量分別下降13.8%以及9.9%，不過，半導體卻較去年同期大增42.4%，故拉抬韓國11月工廠產出。
韓國半導體捎來好消息，無論是生產量或出貨量目前都是在增加，庫存量也同步在減少。11月的晶片產量年增42%，增幅創2017年初以來最大，出貨量狂增80%，也是2002年底以來的最多。同時，庫存成長僅有36%，是2月以來最少。
不過，三星電子利多不漲，股價持平，SK海力士則漲0.57%。至於韓國電池族群中，LG Energy Solution漲0.83%，三星SDI更是大漲1.8%。韓元兌換一美元在1287.7價位附近，韓元升值6.5元。
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