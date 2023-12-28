【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數234.18點，跌0.55點；總計315家漲、363家跌、115家持平；委買10856853張、委賣6557060張；總成交值515.74億元。

#櫃買市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數