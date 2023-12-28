【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17909.04點，漲17.54點；總計399家漲、496家跌、155家持平；委買36701165張、委賣23058385張；總成交值2051.36億元。

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