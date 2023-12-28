高齡化、缺工可說是台灣就業市場的「慢性病」，為解決就業市場難題，勞動力發展署鼓勵雇主僱用中高齡及高齡勞工，提供雇主「僱用獎助」；同時，並為協助中高齡及高齡勞工再就業提供「專案缺工就業獎勵」，雇主、勞工都有獎勵。只要僱用經公立就業服務機構推介失業30日以上、45歲以上的中高齡失業勞工，1人補貼1.3萬，高齡補貼1.5萬，最長12個月。

勞動力發展署公告，為了提供更多工作機會給45歲以上的中高齡、高齡失業勞工，雇主只要僱用經公立就業服務機構推介失業期間連續達30日以上的中高齡勞工，每僱1人每月分別發給雇主「僱用獎助」1.3萬元；若僱用1名高齡失業勞工，則1人發給雇主1.5萬，最長12個月。

除了對外聘僱，雇主也可以繼續聘用將滿65歲的在職勞工，1人補助1.3萬，同時還會一次給發6個月的「繼續僱用補助」；第7個月起，每月補助提高至1.5萬元，按季核發補助12個月，前後共可補助18個月。

此外，為協助有意願重回職場再就業的中高齡及高齡勞工，同時協助疫後缺工產業人力補實，自112年5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」；其中，針對45歲以上的失業勞工，只要經公立就業服務機構推介至旅宿業、餐飲業與航空站地勤業等3大疫後缺工產業的專案職缺就業，除了領薪水，還可以領專案缺工就業獎勵，每人每月1萬元，特定地區還會每月再加碼3,000元，最長發給12個月；如工作地點位於公告特定地區，每月還可以再加碼最高3,000元。

發展署提醒，雇主可以到「台灣就業通」刊登求才職缺；45歲以上的失業勞工朋友們，則可踴躍投入旅宿業、餐飲業及航空站地勤業等專案缺工職缺。

以上措施相關資訊都可分別查詢發展署官網的業務專區/雇主相關補助/僱用獎助（https://gov.tw/Vje）、/中高齡及高齡者就業服務/協助在職者繼續僱用（https://gov.tw/qBz）、/就業相關補助/專案缺工就業獎勵（https://gov.tw/FWZ），也可就近洽詢各公立就業服務機構，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。