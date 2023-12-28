台北市停車位一位難求，在供不應求之下，身價更是貴鬆鬆！據最新調查顯示，台北市預售屋規畫有平面停車位的新案，平均比例不到5成，每一個平面停車位的價格，平均達342萬元，炙手可熱。

根據住展雜誌統計，今年截至12月15日，北北桃竹有規劃車位的預售新建案（不含透天建案），約76.3％規劃全平面車位，約11.2％規劃全機械車位，另外有12.5％建案，同時規劃有平面與機械車位。與去年全年相比，全平面車位建案占比小幅下滑0.1個百分點，全機械車位建案占比下降2.3個百分點，平面、機械車位混合建案占比提升2.4個百分點。

不過在台北市，平面車位卻是供給量少，且價格高昂。台北市今年進場銷售的建案中，規劃全平面車位的建案，僅占整體44.7％，較去年全年下滑8.4個百分點，是北北桃竹生活圈中，唯一平面車位建案占比不達5成的區域。

也因供給量不多，台北市預售新建案2023年的平面車位，平均開價高達342.6萬元。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北市全平面車位建案占比下滑，與逾半新建案基地面積低於300坪有關，因基地面積大小關係車道及車位規劃彈性，當基地過小，便難以規劃符合規範的地下坡道及平面車位，對此部分業者會直接規劃全機械車位，另一些業者則會採平面、機械車位混合規劃。

據統計，今年來北市全機械車位建案占比為38.8％，較去年全年上升1.4個百分點，是北北桃竹四區中，最容易見到全機械車位建案的區域。

至於平面、機械車位混合建案占比，也一舉來到16.5％，較去年上升約7個百分點。

新北市方面，今年截至12月15日，全平面車位建案占比達74.8％，較去年全年上升2.2個百分點，而全機械車位建案占比13.3％，平面、機械車位混合建案占比11.9％。

至於新北市全平面車位價格，平均開價則約228.7萬元／個。

桃園市以大型重劃區為主，全平面車位建案占比高達90.5％，另外9.5％則是採平面、機械車位混合規劃的建案。也因桃園全平面車位建案選擇多，平面車位開價相對雙北親民，均開價約173.5萬元／個。

至於新竹縣市，今年全平面車位建案占比達84.4％，與去年全年數據差不多，全機械車位建案占比約1％，低於平面機械車位混合建案占比14.6％。今年區域新案平面車位平均開價，為188.6萬元／個。

住展雜誌發言人陳炳辰提醒，價格相對親民的機械車位，可發揮的增值空間不多，一方面維護上得更為周全，以免對於人、車有安全的風險，另一方面也要考慮車體大小，或開車技術，在便利性上打折扣，交易時都會受到挑戰，民眾得有所留意。

至於價值不斐、動輒數百萬元的平面車位，亦要觀察所在位置，比方說地下深處，或是角落也都會在用車上造成不便。事實上車位狀況常成為購屋或房價的關鍵因素之一，不少建案還會以車位的挑選作為交易籌碼，印證車位重要性已非配角。