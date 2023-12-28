公債殖利率自高點回落跌破4%，而債券ETF規模最大的元大美債20年（00679B）從27元反彈上來已經彈升15%，現在美債是否能還進場買？億元教授鄭廳宜在「鈔錢部署」節目中表示，現在隨時都是加碼好時機，甚至歐印都可以，如果想等到明年真正降息再買，就會錯過一大段真正的「魚身」行情。
公債殖利率在今年10月曾觸及2007年以來最低水準，當時讓所有手上持有公債的人傷心欲絕，但如今債券ETF已經漲幅15%，但鄭廳宜卻仍然喊歐印，究竟是為什麼？
雖然市場上普遍認為美國明年降息3碼、4碼，但鄭廳宜認為降息6碼的機率非常高，以利率期貨對美國明年3月降息的機率預估現在是70.5%、5月67.5%、6月63.9%、7月58.1%、9月52.4%，都超過50%。鄭廳宜說，光這樣算都已經超過5次，他個人認為明年美國降息的幅度可能會超過大家想像。
至於很多人哪時是最好的買進時機，鄭廳宜說，當下都是好時機，即使稍微被套一下，那也是正常的，畢竟沒有人會那麼好運，每次都買在最低點，就是有錢就慢慢買，甚至可以「歐印」。
這次美債ETF上漲，那些人最捶心肝？鄭廳宜說，不是那些沒買的人，而是那些定期定額、想要慢慢累積本金及單位數的，因為殖利率跌得太快、債券價格漲得太凶來不及存的人。
他舉例以2000年、2006年、2018年3次降息歷史經驗來看，投資級債券的報酬率在「停止升息到降息結束」分別是54%、93%、19%，平均是55%；從「降息開始至降息結束」分別是39%、74%、3%，平均39%。鄭廳宜提醒，想等到真正降息時再開始買，就會錯過一大波段行情。
另外到底要買投資等級公司債、金融債、政府債，還是電信債？鄭廳宜說自己算過，每一季領息領得比較多的，資本利得就會少；但如果像是政府債券每個月、每季配息較少，資本利得就會比較多，因此總報酬其實差不多。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：