公債殖利率自高點回落跌破4%，而債券ETF規模最大的元大美債20年（00679B）從27元反彈上來已經彈升15%，現在美債是否能還進場買？億元教授鄭廳宜在「鈔錢部署」節目中表示，現在隨時都是加碼好時機，甚至歐印都可以，如果想等到明年真正降息再買，就會錯過一大段真正的「魚身」行情。

公債殖利率在今年10月曾觸及2007年以來最低水準，當時讓所有手上持有公債的人傷心欲絕，但如今債券ETF已經漲幅15%，但鄭廳宜卻仍然喊歐印，究竟是為什麼？

雖然市場上普遍認為美國明年降息3碼、4碼，但鄭廳宜認為降息6碼的機率非常高，以利率期貨對美國明年3月降息的機率預估現在是70.5%、5月67.5%、6月63.9%、7月58.1%、9月52.4%，都超過50%。鄭廳宜說，光這樣算都已經超過5次，他個人認為明年美國降息的幅度可能會超過大家想像。

至於很多人哪時是最好的買進時機，鄭廳宜說，當下都是好時機，即使稍微被套一下，那也是正常的，畢竟沒有人會那麼好運，每次都買在最低點，就是有錢就慢慢買，甚至可以「歐印」。

這次美債ETF上漲，那些人最捶心肝？鄭廳宜說，不是那些沒買的人，而是那些定期定額、想要慢慢累積本金及單位數的，因為殖利率跌得太快、債券價格漲得太凶來不及存的人。

他舉例以2000年、2006年、2018年3次降息歷史經驗來看，投資級債券的報酬率在「停止升息到降息結束」分別是54%、93%、19%，平均是55%；從「降息開始至降息結束」分別是39%、74%、3%，平均39%。鄭廳宜提醒，想等到真正降息時再開始買，就會錯過一大波段行情。

另外到底要買投資等級公司債、金融債、政府債，還是電信債？鄭廳宜說自己算過，每一季領息領得比較多的，資本利得就會少；但如果像是政府債券每個月、每季配息較少，資本利得就會比較多，因此總報酬其實差不多。

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