【時報-台北電】憂中東緊張局勢升級，原油電子盤止跌回升，儘管市場對紅海航運的擔憂有所緩解；另外，北半球冬季煤油需求增加，亦提振燃料需求復甦，帶動油價上漲，周四(12/28)截至台北時間上午11點40分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-2月輕質原油期貨漲0.05美元，報每桶74.16美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨漲0.16美元，報每桶79.81美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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