美股四大指數繼續收紅，台股也受到激勵，加權指數以 17,900點開出，上漲9點，離萬八大關僅剩100點，續寫今年新高。資金主要流向電子股，AI PC概念股仍然續上漲。
美股四大指數中，道瓊工業指數上漲111點，收在37,656點；那斯達克指數上漲24點，收在15,099點；S＆P指數上漲6點，收在4,781.58點；費城半導體指數上漲7點，收在4,214點。
AI PC族群今日仍然強勁，最強的宏碁拉出第九根紅Ｋ棒，漲幅近2％。另外上漲的還有英業達、華碩、華邦電、微星等。
不過，外資已經開始大量賣出AI PC相關股票，27日外資賣超第一名是仁寶，共賣出13,251張；第三名是宏碁，賣了9,436張。
近期傳出蘋果明年下半年將推出摺疊產品，軸承三雄新日興、兆利、富士達已經送樣給蘋果，因此軸承類股也跟著上揚。
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