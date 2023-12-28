【時報記者任珮云台北報導】根據統計，截至12月26日，今年以來，歐洲非投資等級債指數和美國非投資等級債指數上漲都超過1成，其中歐洲非投資等級債指數則是上漲超過14%，美國非投資等級債指數超過13%，在各類別債券資產中，是漲幅最高的第一、第二名。

展望2024年，安盛資產管理認為，美國非投資等級債表現會優於歐洲非投資等級債，原因是非投資等級債的市場中，美國佔的比重較大，穩定性及抗風險程度皆優於歐洲非投資級債。

美國聯準會升息周期告一段落，市場紛紛預期降息即將來到，進而帶動美國公債殖利率下滑，推動各類債券資產持續上漲，其中，又以非投資等級債漲幅最高，今年以來，漲幅超過一成，法人表示，從殖利率和價格的角度來看，美國非投資等級債券的估值仍具吸引力，在可能降息的2024年，仍是適合長期持有的債券投資標的。

安盛美國非投資等級債券基金產品經理洪聖雄表示，從基本面分析，2023年，多家非投資等級公司從前幾年的低借款成本中獲益，因此大多可以應付利率上升的環境，同時，非投資等級債券的槓桿和覆蓋比率處於歷史理想水平，反映不少企業也動用了自由現金流，以償還債務和減低槓桿水平，我們認為企業的基本面穩定，可以防止美國非投資等級債券市場的違約率上升到遠超過長期平均值的水平。

安盛美國非投資等級債券基金產品經理洪聖雄指出，美國非投資等級債券的估值也相當具吸引力。在利率上升後，整體市場的最低殖利率介於8%至9%，領先最近2021年的不足4%，而且平均價格依然處於90美元的極低水平。

安盛美國非投資等級債券基金產品經理洪聖雄解釋，換句話說，如果企業以面值（100美元）甚至溢價提前贖回、提出要約贖回或在到期時贖回債券，並成功避免違約，投資者將不會錯過未來債券價格大漲的機會。

安盛美國非投資等級債券基金產品經理洪聖雄指出，後市看好且具配息優勢的非投資等級債基金，仍是投資人2023年基金投資的首選，建議投資人可採取定期定額的方式，既可克服挑選進場的難題，又可參與非投資等級債長期獲利的機會。