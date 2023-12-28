人民幣兌美元中間價28日報7.0974元，升值28個基本點。上一交易日中間價7.1002元，上一交易日官方收盤價7.1437元，上日夜盤收報7.1440元。28日上午9時許，離岸人民幣、在岸人民幣兌美元雙雙短線拉升逾200個基本點，目前升幅稍有回落。

香港信報報導，中國人民銀行28日公布，為維護年底流動性合理充裕，28日展開人民幣（下同）3,740億元7天期逆回購操作，利率持平於1.8％。

以此計算，公開市場已連續7日淨投放，28日規模1,790億元。

路透統計，25日當周共有6,720億元逆回購到期，其中28日到期1,950億元。另外，大陸財政部和人行25日還進行1,800億元一個月期中央國庫現金定存招標，規模創單期紀錄新高的同時，2.91％的中標利率也是2022年7月以來最高。前次同期限品種利率為2.5％。

人行18日當周時隔三個月重啟14天期逆回購操作，當周累計淨投放3,060億元。

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