搶「哈日」美食商機，築間餐飲集團從日本引進人氣連鎖甜點專賣「Torori天使蕨餅」，將日本人氣經典和果子「蕨餅」及在SNS上最受歡迎的手搖飲料「蕨餅手搖」同步引進台灣，標榜一秒飛日本、不用出國也可以品嚐日人氣甜點，「Torori天使蕨餅」首店將於2024年元旦在忠孝SOGO正式開幕，同時推出開幕一日限定5折優惠。

繼台北忠孝SOGO開出「Torori天使蕨餅」首店後，2024年1月中旬也將在中和環球購物中心開出2號店。

成立於2020年、以蕨餅為招牌商品的「Torori天使蕨餅」日式甜點專門店，以「保存千年歷史的日式傳統甜點蕨餅美味」成為名店，並在短短不到3年時間日本已開出近100家門市，北至北海道，南至九州都可以看的到「Torori天使蕨餅」足跡。

「Torori天使蕨餅」代表福田表示，蕨餅作為日本的文化美食已有逾千年歷史。「Torori天使蕨餅」從一位女子高中生的兼職工作中得到靈感，開發出新型態的「飲用蕨餅」產品。這些女子高中生的創造力讓千年來的蕨餅文化以現代新產品的形式呈現，在SNS上造成熱烈討論及迴響，締造出日銷3萬杯的紀錄。

福田表示，珍珠奶茶在全球掀起飲用熱潮，「Torori天使蕨餅」也期待著在台灣透過新的點子誕生出新的蕨餅，並盼望築間餐飲集團共同合作，讓「蕨餅手搖」將成為下一個「珍珠奶茶」，在全球掀起另一波日式甜點風潮。

為歡慶海外首家分店開幕，「Torori天使蕨餅」推出台灣限定的蕨餅及蕨餅手搖，結合台灣在地食材研發出台灣限定的東方美人蕨餅每四入售價140元、紅茶奶霜蕨餅手搖售價130元、鳳梨蕨餅手搖售價130元。另外日本人氣Torori天使蕨餅抹茶、柚子每四入售價140元、Torori蕨餅手搖飲料可可售價140元、蕨餅手搖飲料草莓、紫薯、葡萄冰沙各售價150元。

築間表示，看準台灣人喜愛日本旅遊及日式甜點的風潮外，更看到天使蕨餅福田代表對於甜點的堅持與要求，決定將日本超高人氣的Torori天使蕨餅引進回台灣。台灣首店在台北忠孝SOGO開幕後，1月中旬也將在中和環球購物中心開出2號店。