【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國半導體捎來好消息，無論是生產量或出貨量目前都是在增加，庫存量也同步在減少。分析師認為，這應該是復甦的春燕已來報到，對韓國2024年的經濟成長，以及全球科技產業來說，都是好事一樁。
韓國政府28日表示，當地11月的晶片產量年增42%，增幅創2017年初以來最大，出貨量狂增80%，也是2002年底以來的最多。同時，庫存成長僅有36%，是2月以來最少。
彭博社指出，這個韓國經濟的命脈產業，正從沉睡並打擊景氣的一年多時間中甦醒，韓國的三星電子以及SK海力士等晶片相關製造商，更是樂觀期待。另外，也表示全球科技產業需求的初期復甦，可能會加速進行。
因全世界半導體需求不佳，韓國倚重的貿易經濟在2023年表現失準，韓國央行預估，利率處於高檔之下、中國大陸經濟成長動能熄火，加上地緣政治風險升高等利空衝擊下，韓國2023年GDP僅有1.4%，遠低於2022年2.6%。
從韓國這份最新，且跟半導體有關的報告可看出，當地高科技製造業者將有助於經濟成長。在半導體製造產業強力拉抬下，韓國11月工業產出年增5.3%且優於預期。第4季經濟成長應可期待。
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