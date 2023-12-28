陸系分析師郭明錤指出，緯創是2024年AI伺服器晶片競爭的主要贏家。郭明錤表示，緯創為Nvidia 2024年CoWoS AI晶片基板的最大供應商，供應比重高達約85％。緯創同時也是AMD與IntelAI晶片模組與基板的獨家供應商，故無論Nvidia、AMD與Intel在AI伺服器晶片市場的競爭結果為何，緯創均處於優勢供應地位。
市場過度擔憂競爭對緯創的影響。工業富聯取得的H系列基板訂單為H200。因B100量產時程提前，故客戶對H200採購意願不高，故此訂單移轉對緯創影響很有限。B100基板的單價高於H100的約10％，故B100量產時程提前有利緯創的營運動能。
郭明錤表示，NVIDIA H20基板預計明年第二季開始量產，緯創為獨家供應商。H20為Nvidia因應美國出口管制為中國客戶設計的產品，雖調降AI算力，但銷售優勢包括更低的售價、支援NVLink與CUDA等，故中國客戶仍對H20有高度興趣。H20基板單價與H100基板的相似，故H20的出貨量若因較低售價而更強勁，反而對緯創有利。
在B100方面，B100基板提前到明年第三季初量產，緯創為基板獨家供應商，時程提前原因為Nvidia在面對競爭下欲保持AI算力領先優勢。
B100採下世代的Blackwell架構，效能為採Hopper架構的H系列晶片的兩倍以上。B100基板的月產能預計自3Q24初的每月約3,000片，顯著提升約20倍以上至1Q25的每月6萬片以上。B100基板單價約較H100高10％，毛利率亦有改善，故緯創為Nvidia 2024年AI晶片架構轉換的主要贏家之一。
另外，緯創為AMD MI300系列的獨家模組與基板供應商。出貨量預計在明年第一季明顯季增約1,000％ ，可望挹注緯創淡季營運動能。預計全年AMD AI晶片出貨量約35–40萬個。
緯創預計自24H2開始成為Intel AI晶片（Gaudi）的模組與基板獨家供應商。此外，緯創也將提供Intel AI伺服器的系統設計與組服務（L10）。因垂直整合故有利利潤成長。預計全年Intel AI晶片出貨量約25–30萬個。
至於市場過度擔憂競爭者對緯創的影響，郭明錤表示，CoWoS AI晶片／GPU的出貨量預計在2024年成長約150％ YoY，仍處於高速成長期，故毋須過度擔憂競爭的影響。競爭對科技產業是常態，關鍵在於能否當新客戶、新技術或新產品出現時，仍維持領先地位。以緯創而言，無論未來Nvidia、AMD與Intel之間的競爭結果如何，都是主要贏家。
郭明錤強調緯創在2024年供應約85％的Nvidia AI晶片（CoWoS生產）之基板訂單，工業富聯僅取得H200的基板訂單。因B100量產時程提前，影響客戶採購H200的意願，故緯創沒有出貨H200基板對該公司AI伺服器業務影響很有限。
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