【時報記者林資傑台北報導】半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)2023年前三季獲利已提前改寫年度新高，法人看好全年每股盈餘挑戰8元，2024年有機會更上層樓、向上挑戰賺1股本，近日在多頭帶動下股價持續上攻，今（28）日再度放量直攻漲停價112元，連3天改寫新高。

信紘科股價11月底觸及99.9元後一度回測84.2元，隨後止跌緩步回升，近日在多頭敲進下連日上攻，自11月起漲以來半個月已飆漲逾33％。三大法人本周迄今買超1033張，但昨日調節賣超206張。

信紘科2023年營收動能儘管受市況影響有所趨緩，但表現持穩高檔，且訂單認列結構優化使業內外獲利皆美，前三季合併營收18.1億元、年減3.69％，仍創同期次高，歸屬母公司稅後淨利2.49億元、年增達61.26％，每股盈餘5.58元，提前改寫年度新高。

信紘科前11月自結合併營收21.95億元，年減4.59％，續創同期次高。儘管台灣半導體產業客戶因景氣放緩新廠擴建進度，對大型訂單設備拉貨力道下降，但受惠客戶仍有小型擴建訂單，並持續優化產線、使配拆移機訂單維持穩定，使整體營運維持穩健動能。

展望後市，由於在手訂單維持良好水準，信紘科對第四季維持審慎樂觀，預期穩健的訂單能見度將使營運維持良好動能。公司持續致力擴大服務量體、提高市場競爭力，觀察半導體及上下游相關產業主要客戶大型擴建計畫有望於明年逐步啟動，可望挹注未來營運動能。

信紘科看好半導體產業長期發展，戮力優化旗下廠務供應系統整合、綠色製程兩大業務，有效完善提供客戶一站式服務，隨著公司推動統包解決方案（Turnkey Solution）接單轉型，以進一步拓展其他產業廠務擴建接單契機，整體效益將在未來逐步顯現。