為鼓勵水泥業者配合我國2050淨零排放政策持續推動減碳，財政部依據貨物稅條例第7條第3項規定，函報行政院核定自113年1月1日起，調減符合減碳認定基準之水硬性混合水泥及墁砌水泥（以下合稱二類水泥）貨物稅應徵稅額，由每公噸徵收440元，依添加物比率不同分別調減為260元或220元（降幅約40％或50％），國內廠商目前有生產者為台泥與亞泥。

財政部說明，鑑於二類水泥採用替代原料（飛灰、高爐爐渣、石灰石等）減少熟料使用，兼可達成減碳及廢物再利用之雙重效益，惟依貨物稅條例第7條第1項第4款規定，二類水泥貨物稅應徵稅額每公噸440元，高於碳排相對較高之卜特蘭一型水泥應徵稅額每公噸320元，不利推廣。為協助廠商降低成本，以利生產減碳水泥。

行政院副院長鄭文燦於聽取業者意見及相關部會評估報告後，指示調減符合減碳認定基準之二類水泥貨物稅應徵稅額，嗣經行政院依法核定，財政部部公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表。

財政部進一步說明，國內產製符合減碳認定基準之二類水泥貨物稅納稅義務人，應備妥經濟部標準檢驗局或財團法人全國認證基金會認證之實驗室出具載明添加物成分及比率之檢驗證明，向主管國稅局辦理產品登記後，方可適用減徵後之應徵稅額；但納稅義務人自設經TAF認證之實驗室所出具檢驗證明，考量其客觀性，不予採認。另進口符合減碳認定基準之二類水泥應逐批檢附前述證明文件。