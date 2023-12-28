【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟的單一貨幣歐元創始人、前歐盟執委會主席德洛爾(Jacques Delors)在周三去世，享年98歲。
法國籍的德洛爾是戰後歐盟整合的重要支持者，他在1985年至1994年期間擔任執委會主席，任期比任何其他主席都更長。
在他擔任主席的十年期間，歐盟完成一體化單一市場，並且同意導入單一貨幣，他成為創建歐元的關鍵人物，並且建構了共同的外交和安全政策。
在1989年柏林圍牆倒塌後，當時歐盟僅有12個成員國，最終並接納了中歐和東歐前共產國家。
德洛爾是一位堅定的歐洲聯邦主義者，也是一位「聯盟」的熱情捍衛者，希望建立一個「聯邦管理」模式的歐洲。在他擔任執委會主席期間，與當時英國首相柴契爾(Margaret Thatcher)發生激烈衝突，因為柴契爾不希望將權力移轉到布魯塞爾。
在周三的同一時間，德國一位政治人物Wolfgang Schaeuble也傳出去世的消息，Schaeuble在擔任國會議員長達半世紀的時間裡，也協助德國鞏固在歐洲的中心地位。
2007年3月，在紀念羅馬條約成立50週年的一次採訪中，德洛爾告訴媒體，他擔心歐盟可能在20年內解體，除非歐盟改革機構，並簡化決策。但同時之間，德洛爾也表達了對歐盟在傳播和平、繁榮、民主合法治的紀錄感到驕傲。
歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說：「德洛爾是一位使歐洲更強大的遠見者」。
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