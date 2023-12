蘋果(Apple)旗艦版智慧型手錶的醫療監測系統因引發專利爭議,遭美國國際貿易委員會祭出進口禁令,聯邦巡迴上訴法院今天裁定暫緩執行,讓蘋果現在可以恢復向消費者銷售。

蘋果先前提出緊急請求,要求美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)停止實施美國國際貿易委員會(U.S. International Trade Commission, ITC)的命令,委員會裁定蘋果侵犯總部設於加州爾灣(Irvine)的醫療技術公司Masimo專利權。

分析師表示,最終的裁決可能是兩家公司損失數以百萬計美元,且可能會迫使雙方和解,或是蘋果必須採取某種技術變通辦法;然而,這最終對蘋果造成的任何金融衝擊,都遠不及這起訴訟對名聲造成的負面影響。

聯邦巡迴上訴法院今天作出這項裁決後,Masimo股價收跌4.6%,來到115.11美元;蘋果股價持平,來到193.15美元。

蘋果在聲明中說:「我們很高興可以在新年來臨前,及時恢復向消費者提供Apple Watch全面產品。Apple Watch Series 9與Apple Watch Ultra 2智慧型手錶,包括其血氧功能,今天起可在美國的Apple Stores再度購買,太平洋時間明天中午12點可自apple.com下單。」

Masimo不願對法院裁決發表評論。

美國國際貿易委員會禁止進口與銷售含有血氧濃度讀取技術的Apple Watch。自2020年推出Series 6型號以來,蘋果智慧型手錶就具備血氧濃度監測功能。

Masimo指控蘋果挖走旗下員工,竊取其血氧濃度測定技術並整合進Apple Watch中。蘋果提出反訴,稱Masimo的法律動作是為其智慧型手錶競爭「掃除道路的手段」。

資產經紀服務商Equiti Capital首席總體經濟學家柯爾(Stuart Cole)說:「蘋果可以輕鬆研發出自己的血液監控軟體,這只是時間問題而已…對一個像蘋果這種富有的公司而言,軟體開發成本不會太令人擔憂。」

他說:「更大的問題是,這對蘋果而言不是一個非常好的宣傳,因為這是暗示蘋果竊取競爭對手的技術,而不是研發自己的技術。蘋果打這場官司時,更著眼於這對未來健康穿戴產品意味著什麼,而不是這個特定的血氧監測軟體。」

聯邦上訴法院今天在4段裁決書中表示,在權衡蘋果提出在上訴期間長期暫停禁令的動議期間,將暫緩執行這項禁令。聯邦上訴法院要求國際貿易委員會在明年1月10日前回應蘋果的要求。

拜登政府昨天拒絕否決這項禁令,使得禁令生效。當天稍晚,蘋果提出暫停禁令要求。蘋果表示正在研究一系列法律與技術選項。(譯者:張曉雯/核稿:徐睿承)1121228