蘋果（Apple）旗艦版智慧型手錶的醫療監測系統因引發專利爭議，遭美國國際貿易委員會祭出進口禁令，聯邦巡迴上訴法院今天裁定暫緩執行，讓蘋果現在可以恢復向消費者銷售。
蘋果先前提出緊急請求，要求美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）停止實施美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission, ITC）的命令，委員會裁定蘋果侵犯總部設於加州爾灣（Irvine）的醫療技術公司Masimo專利權。
分析師表示，最終的裁決可能是兩家公司損失數以百萬計美元，且可能會迫使雙方和解，或是蘋果必須採取某種技術變通辦法；然而，這最終對蘋果造成的任何金融衝擊，都遠不及這起訴訟對名聲造成的負面影響。
聯邦巡迴上訴法院今天作出這項裁決後，Masimo股價收跌4.6%，來到115.11美元；蘋果股價持平，來到193.15美元。
蘋果在聲明中說：「我們很高興可以在新年來臨前，及時恢復向消費者提供Apple Watch全面產品。Apple Watch Series 9與Apple Watch Ultra 2智慧型手錶，包括其血氧功能，今天起可在美國的Apple Stores再度購買，太平洋時間明天中午12點可自apple.com下單。」
Masimo不願對法院裁決發表評論。
美國國際貿易委員會禁止進口與銷售含有血氧濃度讀取技術的Apple Watch。自2020年推出Series 6型號以來，蘋果智慧型手錶就具備血氧濃度監測功能。
Masimo指控蘋果挖走旗下員工，竊取其血氧濃度測定技術並整合進Apple Watch中。蘋果提出反訴，稱Masimo的法律動作是為其智慧型手錶競爭「掃除道路的手段」。
資產經紀服務商Equiti Capital首席總體經濟學家柯爾（Stuart Cole）說：「蘋果可以輕鬆研發出自己的血液監控軟體，這只是時間問題而已…對一個像蘋果這種富有的公司而言，軟體開發成本不會太令人擔憂。」
他說：「更大的問題是，這對蘋果而言不是一個非常好的宣傳，因為這是暗示蘋果竊取競爭對手的技術，而不是研發自己的技術。蘋果打這場官司時，更著眼於這對未來健康穿戴產品意味著什麼，而不是這個特定的血氧監測軟體。」
聯邦上訴法院今天在4段裁決書中表示，在權衡蘋果提出在上訴期間長期暫停禁令的動議期間，將暫緩執行這項禁令。聯邦上訴法院要求國際貿易委員會在明年1月10日前回應蘋果的要求。
拜登政府昨天拒絕否決這項禁令，使得禁令生效。當天稍晚，蘋果提出暫停禁令要求。蘋果表示正在研究一系列法律與技術選項。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1121228
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