【時報記者林資傑台北報導】鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)27日應邀召開閉門法說，發言人劉正光表示，2023年前三季整體營運狀況還行，第四季看來也不會太差。展望2024年，看好台灣景氣受惠AI PC概念將穩中走強，包括散熱模組及機殼需求均可望成長，遊戲機看來也還OK。

鴻準2023年第三季合併營收223.39億元，季增達32.98％、年增25.14％，營業利益5.06億元，季增達61.57％、年減1.73％，均自近13季低點回升。惟受業外收益驟減影響，歸屬母公司稅後淨利10.72億元，季減21.47％、年減30.96％，每股盈餘0.76元。

累計鴻準前三季合併營收624.24億元、年增3.18％，自近6年同期低回升，惟營業利益11.52億元、年減達33.52％，毛利率、營益率降至6.81％、1.85％。歸屬母公司稅後淨利32.03億元、年減6.88％，每股盈餘2.26元。

鴻準發言人劉正光表示，目前主要產品線仍為散熱模組、機殼及遊戲機組裝。觀察第三季主要產品線營收，遊戲機季增、年增逾15％，散熱模組季增逾15％、年增3～15％，機殼大致持平第二季及去年同期，其他則季減、年減逾15％。

展望後市，鴻準預期第四季營收季減、年減3～15％，整體來看不算太差。其中，機殼約略持平第三季、年減3～15％，遊戲機及散熱模組均季減、年減3～15％，醫材及其他則持平第三季、年增3～15％。

劉正光說明，鴻準除了現有的散熱模組、遊戲機組裝及機殼事業外，也透過布局生技醫療增加醫療設備業務，雖然醫療器械認證期間較長，但目前進展不錯、已取得二類醫材代工訂單，也有接獲非亞洲的新客戶。

展望後市，鴻準透過策略投資與併購、代工製造、產品經銷三軌並進加速轉型，同時加速國際化布局，包括新增越南廠、增加投資海外生產據點。另外，也透過國際育成孵化器H Spectrum+扶植生醫新創接軌全球，並爭取打進一線國際醫材大廠供應鏈。

對於明年景氣看法，劉正光認為台灣明年景氣將不錯，主因PC需求已沉寂3年、庫存去化已進行約1年半，明年包括PC/NB都會逐步好轉，加上AI PC概念火熱，台灣整體經濟在此概念支撐下將會穩中走強，而智慧手機明年也看好會出現較大換機潮。 而散熱模組受惠AI需求火熱，明年需求應會持續成長。機殼部分無論是車用或手機應用明年看來也不錯，包括智慧手機需求逐步復甦，電動車則有不少進展、可望同步成長。而遊戲機組裝今年需求特別亮眼，明年隨著景氣復甦，狀況看來還OK。