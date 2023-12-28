為關懷廠商，了解產業需要及對政策之意見，讓企業界更瞭解政府刻正推動之產業輔導政策、協助措施等，經濟部部長王美花昨日與工業區廠商聯合總會、桃園市龜山工業區廠商協進會、林口工三工業區廠商協進會、桃園市工四工業區廠商協進會及華亞科技園區廠商代表，於龜山產業園區服務中心召開廠商座談會，立法院鄭運鵬委員亦到場關心，園區廠商出席踴躍，討論熱烈。
王美花指出，桃園市是台灣產業聚落最多的城市，目前「投資台灣三大方案」投資額達2兆1,500億元，桃園也是廠商回台投資金額排名第1名。為因應臺灣發展需求，經濟部推動「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-開發在地型產業園區計畫」，提供地方政府申請補助，鼓勵地方政府強化工業區公共設施包括新設或道路改善、污水處理設施效能提升等項目，積極改善園區生產環境。
在資金需求方面，政府將協助企業紓困貸款還本期限及「投資台灣三大方案」貸款期限均延長至2024年底、疫後特別預算振興專案貸款持續受理至2025年。另在電價方面，也因應產業需求，增訂新時間電價方案，將離峰時段由9小時拉長到18小時，同時也加大尖離峰價差(6-7元)，以利產業於離峰期間批量生產。
立法院鄭運鵬委員提到，政府編列40億元經費改善東門溪，在中央與地方政府攜手合作完成整治，改善龜山產業園區多年淹水問題，成效卓著，未來將持續爭取預算，將產業園區基礎建設做好，讓廠商更有感。
會中廠商建議政府應增加前瞻基礎建設經費以改善園區公共設施、協助輔導廠商申請淨零碳排相關補助、推廣台灣自有品牌行銷國際等議題，促進產業升級及低碳轉型。
王美花進一步表示，經濟部會持續採取以大帶小模式，並以供應鏈中心廠為核心，由上而下整合供應鏈，推動產業淨零轉型，同時輔導產業強化體質，提升競爭力及生產力。另外，為協助國內企業共同因應這一波全球淨零競賽，讓「零碳」成為台灣產業的新優勢，領導企業和政府並肩合作，讓臺灣產業佈局全球。
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