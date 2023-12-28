台指期早盤28日延續上漲氣勢，盤中高點至17,885點，目前暫報17,874點，上漲15點，漲幅0.08％，成交口數約1.5萬口。
美國財政部標售580億美元的5年期公債，最高得標利率為3.801％、低於投標截止前的市場利率 3.815％， 投標倍數為2.50倍、高於11月標售的2.46倍，一級券商獲配14.0％、低於11月標售時的 16.8％。信評 機構惠譽基於 2024 年利率水準仍高及美國經濟成長將放緩，預估 2024 年美國及歐洲企業債務違約率上升，美國債務違約案件可能集中在受產業個別因素影響的生技、電信、科技業，歐洲債務違約案件則主要 反映總經環境的影響，因此可能集中在非必需消費、工業、不動產業。
第一金投顧指出，美股四大指數近期走勢強勁，聖誕節後美股繼續上揚，加上市場對2024年降息預期提升，台股後市仍可期待，雖然漲多難免震盪，所幸台股指數近期回檔皆有守住均線，且逐漸站穩向上創高，有望上看萬八，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、⾯板、PC／NB，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠換機潮及規格提升，記憶體美光釋出亮眼展望就是AI需求帶動高階記憶體供不應求，PC／NB2024年將有換機潮，及AIPC應用帶動，PC品牌及代工廠將有望受惠。
關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲33點，成交價9,306點；半導體30期貨上漲18點，來到5,091點；國外指數部分，東證期貨下跌1.25點，來到2,359點；美國道瓊期貨上漲118點，報價37,989點；美國費城半導體期貨上漲12點，指數暫報4,272點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：