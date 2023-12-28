台指期早盤28日延續上漲氣勢，盤中高點至17,885點，目前暫報17,874點，上漲15點，漲幅0.08％，成交口數約1.5萬口。

美國財政部標售580億美元的5年期公債，最高得標利率為3.801％、低於投標截止前的市場利率 3.815％， 投標倍數為2.50倍、高於11月標售的2.46倍，一級券商獲配14.0％、低於11月標售時的 16.8％。信評 機構惠譽基於 2024 年利率水準仍高及美國經濟成長將放緩，預估 2024 年美國及歐洲企業債務違約率上升，美國債務違約案件可能集中在受產業個別因素影響的生技、電信、科技業，歐洲債務違約案件則主要 反映總經環境的影響，因此可能集中在非必需消費、工業、不動產業。

第一金投顧指出，美股四大指數近期走勢強勁，聖誕節後美股繼續上揚，加上市場對2024年降息預期提升，台股後市仍可期待，雖然漲多難免震盪，所幸台股指數近期回檔皆有守住均線，且逐漸站穩向上創高，有望上看萬八，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、⾯板、PC／NB，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠換機潮及規格提升，記憶體美光釋出亮眼展望就是AI需求帶動高階記憶體供不應求，PC／NB2024年將有換機潮，及AIPC應用帶動，PC品牌及代工廠將有望受惠。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲33點，成交價9,306點；半導體30期貨上漲18點，來到5,091點；國外指數部分，東證期貨下跌1.25點，來到2,359點；美國道瓊期貨上漲118點，報價37,989點；美國費城半導體期貨上漲12點，指數暫報4,272點。