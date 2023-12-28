美國繁忙的洛杉磯國際機場和紐約甘迺迪國際機場今天上午遭遇示威活動，挺巴勒斯坦的群眾擋住入口道路，導致機場周圍交通堵塞。警方表示在這兩地抗議活動期間共逮捕62人。

路透社報導，洛杉磯警察局表示，示威群眾在洛杉磯國際機場（LAX）變得不守規矩，有36人遭拘留。

警方在聲明中說，「抗議群眾將一名警察推倒在地，並拿建築碎片、路標、樹枝和混凝土塊妨礙」通往機場的道路，同時襲擊車內不相干的路人」。

根據聲明，多數遭到拘留者因騷亂指控被登記在案，至少一人因襲警被捕。

🚨 Pro-Palestinian protesters in the US succeeded in simultaneously blocking the entrances two of the largest airports in the country moments ago: LAX airport in Los Angeles, California, and JFK airport in New York.



Despite their small number, their actions effectively disrupted… pic.twitter.com/SfULCLlVw3 — Abu Savage (@SamiXSavage) December 27, 2023

洛杉磯市新聞服務（Los Angeles City News Service）報導，機場警方表示，機場入口道路約45分鐘內恢復運作，「航班未受影響」。

至於紐約，港口事務管理局警察局表示，甘迺迪國際機場（JFK）范威克高速公路（Van Wyck Expressway）沿線的抗議活動中，有26人因妨害治安行為和阻礙車輛交通而被捕。

港口事務管理局說，在交通大亂期間，港務局派遣兩輛機場巴士，為塞車受困的旅客提供乘車服務，協助他們安全抵達機場。

警方表示，大約20分鐘後道路恢復通行。

根據美國媒體對這兩地抗議活動的報導，示威群眾手持的標語寫著「解放巴勒斯坦」和「擺脫種族滅絕」之類的訊息，反對以色列過去11週在加薩走廊（Gaza Strip）採取軍事行動。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121228