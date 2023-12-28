【時報-台北電】封關前台股交投熱絡頻創新高點，就連外資都不管長假，趕緊回來歸隊，卡位元月行情，帶動台股出現13千金，後市朝14千金努力。不過短線漲多，周四人氣冷卻，大盤指數小跌，但勇穩5日線上，千金股先行休息，13千金中，僅股王世芯-KY(3661)與M31(6643)微漲站盤上，大立光(3008)紅翻黑，信驊(5274)走跌2%賣壓較重，力旺(3529)、祥碩(5269)、創意(3443)、嘉澤(3533)先行休息。準千金川湖(2059)倒退走低2.5%，在910元附近徘徊，離千元大關再退一大步。
目前台股13千金分別為股王世芯-KY、信驊、大立光、力旺、緯穎、祥碩、創意、旭隼、譜瑞-KY、嘉澤、聯發科、M31、亞德客-KY。最有機會接棒第14檔千金的是伺服器導軌大廠川湖，昨日距離千元還有58元的股價空間，雖然川湖對2024年展望樂觀，目前三大法人全面加碼布局，不過周四在買盤降溫下，股價蹲低，昨日的漲幅幾乎回吐，正式晉升千金還要等一下。
12月台股優異表現，即使外資正在傳統新年假期也要跟上，統計外資12月已買超台股1486億元，刷新歷年同月買超紀錄，投信在月中結帳後開始布局明年第一季，統計12月買超183億元；自營商則持續結帳，從11月底開始連21賣達832億元；八大公股行庫12月來趁勢減碼211億元，內外資不同調。
銀彈強攻，台股27日上漲139點收17891點，續創2022年3月4日以來新高，成交量擴增為2999億元為近四日最多。高價股人氣沸騰，千金股不斷擴大陣容，目前已來到13千金，今日大盤創高後壓回，市場先冷靜。凱基投顧指出，周三台股再創新高，技術面有利多頭，僅成交金額略顯不足，封關前亦能維繫短多，然而下周起1/2法人或將歸隊，屆時成交金額必須與價格匹配，否則台股或有拉回壓力。（編輯：張嘉倚）
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