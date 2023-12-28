【時報記者莊丙農台北報導】帝圖(6650)秋季拍賣會順利結束，「古董珍玩」、「現代與當代藝術」專場圖錄封面拍品分別由「船王趙從衍家族」舊藏-清高冰種陽綠翡翠鳳凰龍鈕提樑壺、與朱德群1963年作品《構圖第145號》重量領銜，兩件含佣金成交價格各自超過4,000萬元，兩件拍品最終各以3,800萬元落槌。本次帝圖秋拍當中，古董及現當代藝術版塊皆創下不錯成績，持續提振台灣藝術拍賣市場信心。

本次秋拍「近現代及古代書畫」專場佳績頻傳，場內拍賣焦點包含齊白石《英雄將飛圖》，以1,000萬元落槌，此作換算單位面積來看，一才大約拍出逾500萬元成交價。此外，秋拍成交亮點亦有溥心畬《為夫人李墨雲繪瑞壽齊眉圖》以750萬元落槌，一才約拍出1000萬元紀錄；另有張大千《張大千繪含苞紅荷旗袍》以600萬元落槌，創下台灣服飾類拍賣最高紀錄；張大千《潑彩積翠幽居圖》以1,400萬元落槌，書畫專場全場共計有多件千萬元成交拍品。

「古董珍玩」專場表現亮眼，其中「船王趙從衍家族」舊藏—清 高冰種陽綠翡翠鳳凰龍鈕提樑壺，自1,200萬元起拍，一路喊價至3,800萬元落槌，突破台灣拍賣宮廷翡翠史上最高紀錄。另一件則為《顧景舟 綠泥竹段壺套組》，經歷多組買家熱烈競投以620萬元落槌。匯集眾多珍品的帝圖現代與當代藝術專場，亦受到藏家高度肯定，重量級拍品朱德群1963年作品《構圖第145號》含佣金超過4000萬元成交，一舉創下朱德群台灣今年最貴紀錄。

帝圖今年累計前11月營收1.37億元，年增2.14％，秋季拍賣會結束將挹注12月營收。公司指出，今年整體拍賣營運表現亮眼，拍賣成交金額帶動營收與獲利成長動能，後疫情時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫。今年將持續追求毛利率高且較穩定的拍賣仲介服務，預計台灣生貨、精品更能受到市場追捧。另一方面，帝圖公司持續進行線上線下垂直整合布局，透過線上流量成長，吸引新進場收藏家。