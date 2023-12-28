台灣離岸風電國產化再傳捷報，西門子歌美颯28日表示，原定於2024年二月完工的台中風機機艙廠擴建工程，其建築與結構體及其他相關附屬設施將提早至一月初完工，並移交工廠運營生產單位進行內部安裝，後續投入生產目前世界最大型的離岸風機，持續深化在台灣供應鏈。

據經濟部統計，台灣2023年離岸風電建設持續交出亮眼成績單，累計整體已經完成283座，其中西門子歌美颯共安裝210座離岸風機，全台占比超過75％，在東北季風吹撫下，持續提供穩定的綠電，支持台灣能源轉型。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思 (Niels Steenberg) 表示：「西門子歌美颯是全球提供離岸風機解決方案的市場領導者，在台灣擁有4GW裝置容量訂單。台中機艙廠擴建工程即將提早工程期程並於零工安情況下完工，將進一步實現我們支持台灣與亞太區離岸風電市場發展的承諾，接下來我們將持續全力支持政府再生能源轉型與客戶離岸風電部署計畫。」

西門子歌美颯台中機艙廠於2022年，完成交付沃旭能源900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場風場共75顆機艙，機艙組裝廠一期隨即進入改裝擴廠階段，從原先組裝SG 8.0-167 DD，到在地生產與組裝 SG 14-222 DD 離岸風機，風機裝置容量將從8MW提升至14MW。拓建後的機艙廠首先供貨給海龍離岸風電計畫，風場規模達到1,044MW，後續會持續替第三階段區塊開發風場以及亞太區專案服務。

西門子歌美颯台中機艙廠的擴建，將依照政府國產化要求，新廠房配置輪轂與後端專門生產線落實在地生產、組裝，並包含發電機在內的最終組裝等相關製程。其中每座風機的機艙，就會使用上萬個零組件投入機艙生產，可為台灣供應商創造更多在地化契機。

西門子歌美颯台中機艙廠是台灣首座並唯一機艙廠，同時也是亞太區最具規模的離岸風機機艙廠。在既有的機艙廠規劃下，新廠將拓增至9萬平方公尺的大廠房，是原先規劃的三倍，未來會有嶄新的兩棟新廠房與一棟新倉儲，進行離岸風機機艙的在地生產與組裝。

擴建後的機艙廠，年產達2GW的裝置容量規模，同時創造大量的在地就業機會，目前正如火如荼大舉招募300名員工。原先在機艙廠的員工，已經赴歐洲接受一年進階培訓，強化台灣本土離岸風電機艙生產的專業與技術，落實離岸風電人才培育的承諾。

展望未來，由於國產化任務持續，並且在第三階段區塊開發選商規則中，更是增加許多與風機相關的內容，因此持續在台灣生產風機機艙，將會是重要的發展項目，尤其是大型化風機可以使用更少的風機數達到政府的政策目標，同時兼顧環境保護，才能降低施工次數對海洋生物的影響，讓離岸風電真正達到永續目標。