今年來「唯一虧損金控」新光金，前11月虧損105.34億元，每股淨損0.69元，其中，子公司新壽前11月虧損188.22億元，每股淨損2.56元。新光金昨天代新壽公告私募發行普通股現金增資，以每股22.5元、發行6666萬6666股股，籌資15億元，現增認股基準日為112年12月29日。
新壽先前曾對金管會承諾，今年底前辦理70億元現金增資以強化財務結構，不過，實際在今年底前到位的資金為15億元。
新光金昨召開董事會討論現金增資案，昨晚發布重訊指出，獨董許永明在董事會持保留意見，呼籲新壽應盡速規劃現金增資時程，新光金則回覆表示，「人壽RBC缺口非增資70億元可支應」，將持續向主管機關溝通爭取監理寬容。
新光金提出4點說明，第一，為符合資本適足要求，確有必要增資；其次，從此議案討論過程得知，新壽RBC（資本適足率）缺口實非增資70億元即可支應。
第三，先前努力爭取死利差互抵責任準備金及不動產增值利益準備金列入RBC計算，但金管會已回函表示「所請礙難同意」。
第四，為有效根本解決新壽實際資本缺口，以符合法定資本適足性比率要求，已請財管暨投資人關係部委聘外部顧問公司進行財務診斷，協助評估是否有其他可行方案，實地查核為期3個月，並於完成後將建議方案送董事會討論。
新光金強調，將持續向金管會溝通，爭取監理寬容。
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