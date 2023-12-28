全球電動車產業蓬勃發展，日本曾為汽車製造大國，卻在電動車進度方面相當落後，其電動車的市場占比僅不到5%，日媒撰文指出，「全固態電池」被認為是日本汽車製造商能否挽回頹勢的關鍵。

根據日經中文網報導，全固態電池與現有鋰離子電池相比，特點是充電時間短，但行駛距離長。固態電池是採用固態氧化物、硫化物為電解質，最大的優勢是能量密度很高，可以達到500~600Wh/kg，是現有鋰電池能量密度的2倍以上。

此外，使用全固態電池安全性也會提高，原本電動車使用可燃性液體的鋰離子電池，一旦起火就會發生劇烈燃燒，因此，需要用堅固的金屬容器保護電池，但也導致重量變重。

日本豐田汽車先前宣布已開發出充電10分鐘、續航1200公里的固態電池，而且將與出光興產合作製造，在2027~2028年進行量產。日產汽車隨後也在東京車展上展示充電時間僅1/3、能量密度較鋰電池翻一倍的固態電池，預計在2028年量產。

但固態電池製造成本偏高，根據日本專業機構估算，目前硫化物全固態電池製造成本為每千瓦小時，比現有鋰離子電池高出4～25倍，未來如何降低製造成本是主要難題。