【時報-台北電】紅海航域的地緣政治緊張狀況未完全解除，航商對於重返紅海航線的立場不一，本土貨櫃航商則表示不跟進；隨著紅海效應影響，加上處於春節前出貨旺季，1月運價持續看漲。但因漲多追價買盤乏力，長榮(2603)、陽明(2609)再度失守短期5日線。

長榮、陽明已表示暫不跟進重返紅海航域，業界預料貨櫃運價續揚，但短期隨著馬士基宣布重返紅海航線使得買盤觀望。

美宣布將在紅海採取多國聯合護航行動，海運巨頭馬士基集團（Maersk）已宣布，該公司準備重啟紅海和亞丁灣的航運業務。

但葉門青年運動（胡塞）組織對航行紅海的船隻發動攻擊，26日仍發生攻擊行為，顯示紅海航域的地緣政治緊張狀況未解除。

馬士基（Maersk）、法國達飛集團（CMA CGM）評估準備重返紅海航線；德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）27日表示，儘管有國際海軍特遣隊護航，但評估後認為紅海還是太危險，決定不跟進。

在紅海危機未除下，貨櫃歐洲線運價預料將續大漲。

上周因紅海危機，貨櫃航運運價走高，上海航交所綜合運價指數(SCFI)單周大漲161點、來到1,254點，四大跨洋航線都漲。業界表示，目前1月貨量因為處於春節前出貨旺季，在紅海效應影響下，1月量價都有好表現。

歐洲線上周單周運價大漲45.48%，每TEU(標準20呎貨櫃)來到1497美元，反映歐洲在中國農曆年前有一波拉貨小旺季，且在船舶航行天數大增的影響下，掀起一陣搶運潮。

另外，紅海危機也擴散至散裝航運，散裝船為了避戰事、避碳稅等因素，近來亦爆出一波搶出貨潮，可望帶動波羅的海散裝運價指數（BDI）於耶誕節後開市上漲。包括裕民(2606)、慧洋-KY(2637)第四季營運隨運價上漲增溫，明年第一季也可望隨著此新變數而有撐。（編輯：沈培華）