【時報記者莊丙農台北報導】Yahoo奇摩公布2023年度「十大熱門台股榜」及年度「五大熱門ETF榜」，今年半導體、AI、運輸三大產業概念股成榜單焦點，「護國神山」台積電(2330)再度奪下榜首，ETF方面，高股息成主流，2023年度熱門ETF榜高股息相關包辦4檔。

今年半導體、AI、運輸三大產業概念股成榜單焦點，台積電連莊，董事長職務交接、亞利桑那州工人聯合會達成的協議、傳聞中的德國廠投資進度等話題不斷，預計在2024年仍是眾多投資人目光焦點。鴻海(2317)在AI及電動車產業成績受到矚目，名列年度第三；位居第四的則是將12奈米製程技術轉移給英特爾、和台積電同為晶圓代工廠的聯電(2303)。

ChatGPT問世掀起全球AI熱潮，AI相關股包含緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、欣興(3037)皆因此受惠，分別位居第二名、第六名、第九名和第十名。而在運輸產業部分，連續3年皆入榜的貨櫃雙雄陽明(2609)、長榮(2603)，近期因為紅海航線受到武裝組織攻擊成為輿論話題，排名第五和第七。位居第八的長榮航(2618)則逢疫後旅運需求大爆發，相關新聞受到投資人矚目。

在年度「五大熱門ETF榜」中，前四名由高股息ETF包辦，基金規模也都在今年站上百億元大關，不僅凸顯資金大量湧進，也是過去數年來罕見現象！位居第一的國泰永續高股息(00878)，因為首開ETF季配息先例，上市以來一直是市場熱門標的；而年度榜第二的元大高股息(0056)仍是投資人重點關注項目。復華台灣科技優息(00929)和群益台灣精選高息(00919)，問世不久皆雙雙入榜，前者強調月配息、嚴控交易成本，後者成份股的篩選方式則是以宣告股利取代參考歷史或預測未來配息，可見國內投資人似乎越來越傾向簡單、易懂的操作哲學，分居第三名和第四名。名列第五的則是號稱「國民ETF」的元大台灣50(0050)，受惠於半導體業持續成長的步伐，持續受到投資人青睞。