【時報-台北電】美股昨夜續漲，台股今早也由綠電、AI PC族群及聯電(2303)等續強帶隊，向上觸及17928.14點、再刷今年盤中新高；惟大盤近4日已累漲347.76點，加上晶圓雙雄經過昨日一日激情，今日開盤不久後即疲態顯露，且航海王又再度落水，空頭蠢蠢欲動之下，大盤也頻頻翻黑，17900關未能站穩，盤面上大多數類股也逐漸向空頭靠攏。

其中，記憶體族群受惠價格反彈趨勢明確，由華邦電(2344)噴量重返30關帶隊，引領茂矽(2342)、旺宏(2337)、威剛(3260)、點序(6485)、十銓(4967)、宜鼎(5289)等逆勢抗空，而昨日爆量重返百元俱樂部的晶豪科(3006)則落於平盤上下整理，影響南亞科(2408)、宇瞻(8271)、品安(8088)、創見(2451)等隨之翻黑。

華邦電(2344)策略結盟力成，進擊客製化高頻寬記憶體(CUBE)，加上NOR Flash掀記憶體新漲價潮，營收獲利可望增加，今日股價以30.2元高檔開出，並短暫整理近20分鐘後，追價買盤展開積極攻勢，不到10:00成交量即突破10萬大張，人氣僅次於宏碁(2353)，推升股價一路向上攻高至31.8元，改寫去年4月來波段紀錄，表現相當搶眼。

目前業界普遍看好，NOR Flash市況最快有機會在明年終結庫存調整，迎來新一波漲價循環，旺宏、華邦等業者可望進補。供應鏈指出，過去2個月內Flash價格上漲超過6~7成，但DRAM漲幅較為緩和、約2成多。而目前觀察終端需求並沒有明顯增加，近期僅有手機品牌拉貨需求提升，惟手機能否持續支撐漲價，預計2024年首季將是關鍵點。(編輯：李慧蘭)