勞動部公告明（2024）年元旦正式啟動「僱用安定措施」，橡膠、運輸、旅行等7大受景氣影響實施減班休息（無薪假）嚴重的行業，受僱勞工若在明年上半年實施無薪假，可申請每月最高9200元薪資補貼，為期最長6個月；若非7大適用產業，則可申請「充電再出發訓練計畫」，依參訓時數申請訓練津貼，每月最高100小時，企業則補助辦訓費用最高190萬元。
無薪假7大適用行業包括橡膠製品製造、金屬製品製造、電子零組件製造、機械設備製造、其他運輸工具及其零件製造業、旅行及其他相關服務業，以及電腦、電子產品及光學製品製造業，而據11月實施無薪假情況，7行業合計8439人。
勞動部說明，上述行業的受僱勞工，不管全時或部分工時，只要在現職投保單位參加就業保險達3個月，且在明年1~6月期間，經勞雇雙方協商同意減班休息、實施達30天以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，最快可自1月31日起的90日內提出申請，補貼期最長6個月。
薪資補貼的計算方式，是依勞工實施無薪假前1~3月的平均月投保薪資，以及實施無薪假後實際協議薪資差額的50％按月發給，每人每月可領最高9200元的實質薪資差額補貼。
若實施無薪假卻不屬7行業，則可申請「充電再出發訓練計畫」，參加者依實際參訓時數申請訓練津貼補助，每月最高100小時，企業則補助辦訓費用最高190萬元。
除了參加事業單位內部辦理的訓練課程，也可免費參加發展署所屬分署自辦或委辦的職訓課程，參訓的勞工則可依實際參訓時數，於勞保投保薪資差額範圍內，比照每小時基本工資發給訓練津貼補助，每月時數同為最高100小時。
考量仍有近萬名勞工實施減班休息（無薪假），行政院12月19日邀經濟部、勞動部等會商協助措施，勞動部繼長期提供「充電再出發訓練計畫」後，還因應景氣變化啟動「僱用安定措施」，期望協助事業單位及勞工度過景氣寒冬，但提醒兩方案只能2擇1。
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