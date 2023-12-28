【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數233.75點，跌0.98點；總計288家漲、379家跌、116家持平；委買10635014張、委賣6333679張；總成交值424.48億元。

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