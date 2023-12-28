【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17852.06點，跌39.44點；總計352家漲、548家跌、143家持平；委買35779160張、委賣22251970張；總成交值1716.54億元。

#集中市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數