【時報-台北電】全球股市多頭炙熱，伴隨封關倒數，道瓊指數再創收盤新高，台股盤初續闖17900關，一度衝上17928點。AI族群呈現輪動支撐人氣，盤面資金轉向大選加持的綠能族群點火，「重電之王」華城(1619)聯手士電(1503)雙亮漲停，中興電(1513)、亞力(1514)、樂事綠能(1529)集體強彈大漲逾半根停板，東元(1504)、合機(1618)、億泰(1616)、大亞(1609)等跟進向上表態，助攻電機及線纜股漲幅包辦台股冠亞軍。

2024總統大選進入最後倒數，重電股坐擁政策利多，受惠台電強韌電網計畫發酵，訂單能見度看到未來三～五年，長單能見度看到2030年，今日吸引買盤重兵紮營，包括重電四雄及線纜股火力全開，集體強勢表態。

「重電之王」華城(1619)近年陸續打入美國電力公司，看好台電強韌電網計畫持續發酵，帶動變壓器、配電盤等需求不斷上揚，變壓器出貨強勁，2024年外銷占比有望突破4成，訂單能見度長達二～三年，營運動能無虞下，外資近一波連賣五日後，昨日認錯回補送暖，助攻早盤放量攻頂，重返月線大關，躍居台股成交額亞軍，提振重電族群整體士氣。

同樣受惠台電強韌電網計畫的士電(1503)也在外資連2買助攻下，今日跟著噴量攻漲停，一舉收復月線及半年線，樂事綠能(1529)、中興電(1513)、亞力(1514)緊追，齊步大漲5%起跳，線纜股合機(1618)、億泰(1616)、大亞(1609)買盤跟著喊燒。

分析師表示，台股今日叩關17900城門，隨著萬八大關迫近，市場居高思危近關情怯，指數由紅翻黑。台股經歷1500點波段上漲後，近期漲多整理屬正常現象，各產業持續健康輪漲，強勢股等拉回後可逢低布局搶搭元月行情，看好半導體、AI產業、IC設計、ASIC、重電、綠能、紡織、散熱等產業表現空間。(編輯：龍彩霖)