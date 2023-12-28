【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】27日，韓國1000多位來自部隊、警察以及相關人員等不同單位，少見地齊聚一堂演練，萬一朝鮮哪天突然發動攻擊時，該如何防禦韓國的首都圈。
日前，朝鮮試射火星-18導彈，金正恩曾說，藉由發射這顆最強大的洲際彈道導彈可證明，若日後受到挑釁時，朝鮮勢必會馬上回擊。軍事專家也認為，朝鮮敢這樣嗆，表示應該很快就有可攜帶核彈頭的洲際彈道導彈。
首爾市政府指出，以色列雖有部署最先進的防禦軍武，但武裝團體哈瑪斯在10月初突襲時，只用了一般常見的火炮以及原始的手段就可輕易攻破。對身為韓國首都的首爾來說，的確是上了一課。
首爾市長也表示，哈瑪斯在兩個多月前成功跨境奇襲以色列，當時一度造成1200多人不幸喪命，表示如果敵人無預警就開始襲擊的話，就算軍事能力很優，也沒有太大的意義。
首爾27日這場演習，主要是針對主要供水設施、電話網路系統，以及地下通訊與電纜等區域。距離朝鮮布有軍武的邊境僅38公里的首爾，有可能隨時會遭到對方突擊。
大首爾的土地面積有限，只有全韓國大概12%左右，不過，約半數2500多萬人卻選擇住在這裡。首爾的市中心區域更是有940萬位居民，每天還有140萬會從蛋白區通勤到蛋黃區工作或上學。
對朝鮮態度強硬的首爾市政府認為，韓國自身必須要有核子武器，因為只有這樣做，才能免除朝鮮的威脅。曾與拜登簽訂不研發核武的韓國總統尹錫悅表示，會趕緊加強與美國軍事同盟，以及重新恢復跟日本的國安關係。
就在這場演習進行的當天，韓國政府對8名與核武計畫和導彈相關的朝鮮人士實施新的制裁行動。朝鮮與韓國過去曾在海上發生衝突，韓國的一個島還被朝鮮炸過，雙方都傳出傷亡，不過，雙方對打的韓戰在1953年暫停至今，首爾地區還沒直接被攻擊。
一直積極研發並精良軍武的朝鮮，11月把第一顆軍事偵察衛星，成功送進太空後，12月又試射最新的彈道導彈。9月期間，朝鮮在修訂憲法時，特別把動用核武列入國防政策，這代表朝半島無核化已經是不太可能了。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：