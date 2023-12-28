【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】27日，韓國1000多位來自部隊、警察以及相關人員等不同單位，少見地齊聚一堂演練，萬一朝鮮哪天突然發動攻擊時，該如何防禦韓國的首都圈。

日前，朝鮮試射火星-18導彈，金正恩曾說，藉由發射這顆最強大的洲際彈道導彈可證明，若日後受到挑釁時，朝鮮勢必會馬上回擊。軍事專家也認為，朝鮮敢這樣嗆，表示應該很快就有可攜帶核彈頭的洲際彈道導彈。

首爾市政府指出，以色列雖有部署最先進的防禦軍武，但武裝團體哈瑪斯在10月初突襲時，只用了一般常見的火炮以及原始的手段就可輕易攻破。對身為韓國首都的首爾來說，的確是上了一課。

首爾市長也表示，哈瑪斯在兩個多月前成功跨境奇襲以色列，當時一度造成1200多人不幸喪命，表示如果敵人無預警就開始襲擊的話，就算軍事能力很優，也沒有太大的意義。

首爾27日這場演習，主要是針對主要供水設施、電話網路系統，以及地下通訊與電纜等區域。距離朝鮮布有軍武的邊境僅38公里的首爾，有可能隨時會遭到對方突擊。

大首爾的土地面積有限，只有全韓國大概12%左右，不過，約半數2500多萬人卻選擇住在這裡。首爾的市中心區域更是有940萬位居民，每天還有140萬會從蛋白區通勤到蛋黃區工作或上學。

對朝鮮態度強硬的首爾市政府認為，韓國自身必須要有核子武器，因為只有這樣做，才能免除朝鮮的威脅。曾與拜登簽訂不研發核武的韓國總統尹錫悅表示，會趕緊加強與美國軍事同盟，以及重新恢復跟日本的國安關係。

就在這場演習進行的當天，韓國政府對8名與核武計畫和導彈相關的朝鮮人士實施新的制裁行動。朝鮮與韓國過去曾在海上發生衝突，韓國的一個島還被朝鮮炸過，雙方都傳出傷亡，不過，雙方對打的韓戰在1953年暫停至今，首爾地區還沒直接被攻擊。

一直積極研發並精良軍武的朝鮮，11月把第一顆軍事偵察衛星，成功送進太空後，12月又試射最新的彈道導彈。9月期間，朝鮮在修訂憲法時，特別把動用核武列入國防政策，這代表朝半島無核化已經是不太可能了。