【時報記者莊丙農台北報導】美股四大指數收漲，台股早盤創波段新高後壓回，外資休假，大型股跟著休息，內資控盤下，重電股今天表現相對強勢，預估成交金額3000億元左右。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，時序進入第1季後，市場將關注以下幾點：1、12月聯準會FOMC會議利率持平不動，投資人強烈預期聯準會將於2024年某個時間點開始降息，一旦降息訊號確立，有利股市續攻；2、台幣的後續走勢，11月以來台幣大幅升值3~4％，是外資奮力買超台股的主因之一，而日圓在越過150元後出現回貶更是帶動台幣跟貶的原因，若日銀放棄寬鬆貨幣政策，日圓及台幣將進入結構性升值的格局，此將有助於2024年外資對台股的買超信心；3、以哈戰爭是否進一步擴大帶動地緣政治風險提高。若以色列對加薩的進攻能有所克制，則國際油價即不至於衝高。

魏永祥指出，整體而言，過往經驗顯示FED升息結束至首度降息期間內，有利於股市表現，另一方面，供應鏈庫存有效去化，加上2024年終端應用有望回升，台股企業獲利進入雙位數成長循環，配合台灣總統大選即將來臨、政策面偏多、加上往年第一季的做夢行情等將提高市場風險偏好，皆有利於台股後續的表現，建議可利用短線的拉回整理擇優布局。