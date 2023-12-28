【時報記者莊丙農台北報導】美股四大指數收漲，台股早盤創波段新高後壓回，外資休假，大型股跟著休息，內資控盤下，重電股今天表現相對強勢，預估成交金額3000億元左右。
台新中國通基金經理人魏永祥表示，時序進入第1季後，市場將關注以下幾點：1、12月聯準會FOMC會議利率持平不動，投資人強烈預期聯準會將於2024年某個時間點開始降息，一旦降息訊號確立，有利股市續攻；2、台幣的後續走勢，11月以來台幣大幅升值3~4％，是外資奮力買超台股的主因之一，而日圓在越過150元後出現回貶更是帶動台幣跟貶的原因，若日銀放棄寬鬆貨幣政策，日圓及台幣將進入結構性升值的格局，此將有助於2024年外資對台股的買超信心；3、以哈戰爭是否進一步擴大帶動地緣政治風險提高。若以色列對加薩的進攻能有所克制，則國際油價即不至於衝高。
魏永祥指出，整體而言，過往經驗顯示FED升息結束至首度降息期間內，有利於股市表現，另一方面，供應鏈庫存有效去化，加上2024年終端應用有望回升，台股企業獲利進入雙位數成長循環，配合台灣總統大選即將來臨、政策面偏多、加上往年第一季的做夢行情等將提高市場風險偏好，皆有利於台股後續的表現，建議可利用短線的拉回整理擇優布局。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：