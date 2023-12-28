一上市就造成轟動的00937B，溢價曾高達6%，就算被吃掉1年息，也擋不住存股、存債族瘋買的決心，所幸在追募195億下來後，溢價回到正常1%內，股價也從高點17元回到15元，不敗教主陳重銘表示，00937B有5大特色，比如ESG、產業分散、殖利率逾6%、月配息又有收益平準金等，都比00720B、00772B、00751B等投等債ETF還強。
陳重銘在部落格以「00937B群益ESG投等債20+，申請追募額度下來，可以買了嗎？要注意什麼？」為題發文表示，自從美國聯準會2022年大幅升息以來，美國債券的投資價值浮現，統計今年來所有ETF，流入金額接近9千億元，光是債券ETF流入接近6千億水準，相當於7成左右的資金都在買債券。
大家應該都知道，今年來陳重銘持續進場加碼債券ETF，例如買進200張群益投資級電信債（00722B），帳面上已經賺進15%了，會繼續抱著領股利，等待2024年聯準會的降息循環。
12月初剛掛牌上市的群益ESG投等債20+（00937B），可以說是非常火熱的產品，上市首日就將申購額度用罄，不得已只好暫停申購，由於股價表現亮眼，連3天早盤衝上成交量第1。00937B追蹤指數今年以來上漲15%，優於一般投資等級債。如果美國2024年開始降息，依照2019年降息循環經驗，後續報酬率有望達30%以上。
但是因為00937B申購額度用罄，投信暫時無法發出新單位，加上投資人踴躍買進，從掛牌後幾乎天天都溢價。陳重銘在臉書粉絲團都有提醒大家，當ETF溢價幅度過高就是買貴，這時候買進的風險相對偏高，要注意將來股價會跌回淨值。
為了讓溢價能夠恢復正常水準，讓想參與的投資人可以比較安心的進場，群益投信公告，原先申請追募的195億額度已經下來，這有助於讓市價收斂向淨值靠攏，投資人就不會買貴了。所以陳重銘建議大家，如果真心看好00937B的未來成長空間，可以觀察當溢價處於1%以內，就是合理的區間。
不過有點好奇，為什麼這檔00937B會這樣火熱？投資人就算大幅溢價都要進場？統計一下，00937B已經創下台灣債券ETF史上3大紀錄：
（1）3天募集金額逾150億元，IPO規模最高。
（2）首日掛牌1小時額度就已經用完，立即申請追加額度。
（3）受到投資人歡迎，掛牌2週後，股東人數突破7萬人。
現在投資人買進債券ETF，除了領息之外更想要賺進將來的資本利得，所以要關心美國的利率政策，Fed在2023年12月連3次暫停升息，等於宣示升息周期已經結束。
12月FOMC會議點陣圖顯示，2024年降息次數從2碼增加至3碼，且參考芝加哥商品交易所的Fed Watch觀測工具，顯示最快於2024年3月將為首次降息起點，而且市場預期累計降息達6碼，預估基準利率區間降至3.75%~4%。不少投資人看準了時機，紛紛想要提早卡位，因此當00937B掛牌上市，市場買氣便蜂擁而至。
幫大家整理一下，00937B具備3大特色：（1）投資穩：ESG投資等級債又產業分散、（2）殖利率高、（3）配息穩：月配息又有收益平準金，各項特色符合投資人喜愛的要素。00937B是首檔月配息跨產業投資級債ETF，發行價格僅15元，1張只要1.5萬價位非常親民。
然而隨著美國暫停升息，目前股價已經上漲到了16.17元（12/26收盤價），但是如果看好2024年降息行情的話，目前債券ETF的價格還是處於相對的低點。00937B是20年期以上，降息時資本利得空間也比較大；ESG嚴選企業+產業上限10%，投資更安心；此外，篩選票面利率大於4.5%的債券，也有助於維持較高的殖利率，難怪投資人連溢價也要買。
00937B是月配息，2024年2月就要進行首次除息了，由於「有收益平準金」機制，所以不怕股利被稀釋，想要每月穩定領息的投資人可以多多關注，將來公告配息金額時也會分享。不過還是要提醒投資人，如果溢價太高時就先不要買進喔。
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※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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