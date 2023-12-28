【時報編譯張朝欽綜合外電報導】丹麥航運巨頭馬士基(Maersk)周三表示，計畫在未來幾天和幾周內安排數十艘貨櫃船行駛蘇伊士運河和紅海，突顯出全球航運公司正逐漸重返正常航線。

由於葉門的胡塞武裝份子在本月稍早襲擊了紅海的船隻，擾亂全球貿易，包括馬士基和赫伯羅德(Hapag Lloyd)等主要航運公司停止行駛紅海航線。

主要航運公司周三股價回檔，馬士基股價下跌4.7%，赫伯羅特下跌6%，油輪集團Frontline下跌5.3%，汽車運輸服務公司Hoegh Autoliners下跌3%。主要是因為航線縮短，可能會促使運費的下調。

馬士基周三表示，未來幾天可能形成具體應急計畫，相關時間表仍有可能發生變化。

馬士基周三對客戶發布的公告，列舉的船隻包括12月24日離開直布羅陀Tangiers港的Maren Maersk號船隻，將「繼續行經蘇伊士運河」，預計抵達時間是1月14日。

但該公告還顯示，馬士基有許多船隻仍計畫繞行非洲南部好望角。

自12月19日以來，馬士基一直經過好望角繞道非洲運輸船隻，以避免遭受武裝份子的攻擊，並向客戶收取額外的費用。該公司在12月22日宣布，從中國到北歐的每一標準20呎貨櫃增加700美元費用，其中包括200美元的中轉附加費，以及500美元的旺季附加費。

此外德國的競爭對手赫伯羅德周三指出，該公司認為情勢仍太過危險，無法通行蘇伊士運河。該公司發言人說，船隻將繼續繞道南非的好望角航行。

這位發言人說：「我們持續評估情勢，並計畫在周五進行下一次評估」。