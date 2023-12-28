AI PC題材席捲台股，昨（27）日大漲3%終場收在40.2元高價，6月間，仁寶總經理翁宗斌曾發下豪語「沒40元不退休」，沒想到短短半年仁寶就漲到「退休價」；理財專家艾蜜莉分享，有一位朋友存了仁寶10年，帳面獲利超過5成，現在陷入是否要賣的兩難中，她認為，要衡量是否要賣出，得從年齡或資產狀況來評估比較合適。

◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：

「仁寶股價上40元，老總可以退休了…」這是今天股市收盤後大大傳給我的私訊，我去看了一下仁寶今天上漲快要3%，收在40.2元，之前仁寶的總經理確實在6月的股東會時說過，股價不到40元就不退休，沒想到短短半年就漲到「退休價」了，會不會後續看到很多公司都出來喊呀（開玩笑的）

這位私訊我的是長期存了仁寶將近10年的大大，他的帳面獲利已經超過50%，今天退休價出現，他很猶豫是不是要獲利出清，讓陪伴他多年的仁寶跟著一起退休了。

真的得說50%帳面獲利很不錯，如果要衡量是不是該賣出，我覺得可以先從自己的年齡或是資產狀況這個方向來思考，他的成本非常低，慢慢往上賣的話，雖然很快就賺50%以上的資本利得，但以後想再買回來，可能就不容易再買到那麼漂亮的價格，而且會失去一條被動現金流。

對年輕人來說資產的成長相對重要，年紀還輕，距離退休長，有時間優勢，未來複利滾雪球的坡道也還長，再加上有工作可以不用擔心生活費，這樣就可以傾向慢慢往上賣出，賺取資本利得，之後可以把這筆資金繼續投入其它商品，資產的成長曲線也可能會更漂亮。

但如果臨近退休或是已經退休了，真的還是想賣，或是選擇不要全部賣，部分出清、部分留著讓自己還有被動收入維持生活費也很好。

事實上，這一類的問題是沒有正確答案的，大部分的人帳面獲利越高，得失心可能也越重，最害怕的就是賣出後，股價又繼續飆漲對吧！所以才會一直面臨要賣或不賣的猶豫期，但這範疇就偏向主觀的預測了，投資要做的長久，還是要設定對自己合理的停利，回頭來根據上面提到的方向來評估自身狀況，做出可以維持心情穩定的選擇才是真的。

※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。