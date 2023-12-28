【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●根據美國石油協會（API）公布的最新數據，上周原油庫存增加184萬桶，市場預期為減少270萬桶。上周汽油庫存減少48萬桶，市場預期為增加20萬桶。上周餾分油庫存增加27萬桶，市場預期為增加60萬桶。

●里奇蒙聯準銀行12月製造業指數為-11，較11月的-5惡化，創下10個月來新低，並遠遜於市場預期的-3。12月服務業指數為0，低於11月份和市場預期的1。

●達拉斯聯準銀行12月服務業指數為-8.7，較11月份的-11.6改善，並優於市場預期的-11.5。

●市場預期聯準會最早於明年3月降息，周三美元持續走軟，金價續揚。

周三美元指數一度下挫0.62%，報100.832，創下7月27日以來新低，今年以來，美元指數已跌2.46%，估將結束連漲兩年的升勢。日銀表明不急於讓超寬鬆貨幣政策退場，周三日圓盤中一度跌0.32%，報142.85兌一美元，今年來貶值8.22%。歐元尾盤漲0.73%，報1.1123美元，創下5個月新高，今年來升值約3.4%。英鎊尾盤漲0.56%，報1.2793美元，盤中最高升至1.2802美元，創下8月10日來新高，今年以來升值5.79%。

周三紐約2月期金收漲23.3美元或1.1%，報每盎司2093.1美元，創下逾三周新高。現貨金漲0.5%，報每盎司2077.39美元，盤中一度漲逾0.9%，報每盎司2084.39美元，創下12月4日以來新高。

●在美國組成護航聯盟後，全球最大航運公司馬士基（Maersk）和排名第三的法國達飛海運集團（CMA CGM）相繼宣布重返紅海航線，使供應受阻的預期降溫，周四紐約期油收跌1.46美元或1.93%，報每桶74.11美元。倫敦布蘭特期油收跌1.42美元或1.75%，報每桶79.65美元。