台股28日開高走揚，盤中高點來到17,928點，距離萬八大關不到百點，惟多方勢力近關情怯，指數翻黑下跌10點，暫報17,881點，權王台積電（2330）股價下跌1元至591元，在強勢類股部分，海韻電（6203）、類比科（3438）上漲逾6％，華城（1519）、士電（1503）等重電族群表現較為突出。

關注美股表現，四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲111點，或0.29％，收在37,656點；標普500指數上漲6點，或0.14％，收在4,781點；Nasdaq指數上漲24點，或0.16％，收在15,099點；費半指數上漲7點，或0.16％，收在4,214點。

美股溫和走高，四大指數收盤全數上漲。繼前日美國財政部公布，兩年期公債拍賣狀況良好之後，昨日拍賣580億美元五年期公債的需求也強勁，促使10年期美債殖利率跌破3.8％大關、創五個月來新低。此外，多家航運公司重返紅海運輸，不確定性有所降低、國際油價衝高回落，提振美股四大指數溫和走高，道瓊指數連兩日上漲、收盤再創歷史新高。

統一投顧表示，美國12月消費者信心指數上升至110.7，遠超市場預期，顯示對未來經濟活絡仍樂觀，且11月核心PCE物價指數降至2021年4月以來最低，顯示通膨仍溫和下降，美國十年期公債殖利率持續下跌，有利風險性資產持續反彈。

而台灣11月景氣燈號再次回升至黃藍燈，景氣持續好轉，加上新台幣強勁升值，資金行情可望延續。近期台股續創2023年新高，總統大選前，強勢格局不變，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。