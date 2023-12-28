北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩已下令軍隊、軍火工業及核武部門加速作戰準備，以反擊他所稱美國前所未有的「對抗性舉動」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天在執政朝鮮勞動黨關鍵會議上就新年度政策路線發表談話時做了上述指示，還說平壤將擴大與「反帝國主義獨立國家」的戰略合作。

北韓中央通信社報導，金正恩向人民軍和軍火工業，以及核武和民防部門下達加速備戰的軍事任務。

北韓持續擴展與俄羅斯等關係，華府指控平壤當局供應莫斯科軍備以用於俄烏戰爭，俄羅斯則回饋技術支援幫助北韓提升軍力。

報導指出，金正恩會中也提出新年度經濟目標，稱今年是完成國家5年發展計畫的「關鍵一年」。

北韓數十年來深受食物短缺所苦，包括1990年代饑荒，這往往是由天災造成。國際專家曾警告，北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間關閉邊界，讓糧食安全更加惡化。

受惠天氣條件良好，北韓今年作物產出預計較上年成長。不過南韓官員表示，北韓作物產量仍遠低於解決長期糧食短缺所需。

北韓勞動黨第8屆中央委員會第9次全體會議26日開幕，為北韓將核政策寫入憲法、發射間諜衛星及新型洲際彈道飛彈的這一年劃下句點。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）121228